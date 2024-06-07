【美品】希少✨ロイヤルパーティー　ベルト付ケープ風オールインワン　ミニマムサイズ

ご覧いただきありがとうございます。コメントなし購入大丈夫です。交渉中でも購入者優先でお願いします。◯アイテム関西コレクションで門りょうさんが着用しておりました。袖のボタンを開けて、トレンドのケープ風にも着こなせます。セミワイドなパンツシルエットですらっとした縦ラインを作り出します！！着痩せ効果も♡◯サイズ平置きサイズ FS肩幅33.5cm袖丈56.5cm着丈130cm◯状態未使用に近い◯カラー白色 ホワイト オフホワイト◯配送簡易包装にて2日程度で送れると思います。仕事で遅れる場合もあります。#セットアップ#テーラージャケット風#フォーマル#セミワイド#縦ライン#着痩せ#パンツシルエット#無地#キレイめ#カジュアル#デート#パーティースタイル#韓国#韓国ファッション#シンプル#デート#結婚式#美品#体型カバー#入学式#入園式#二次会#パーティードレス#ロング丈#セレモニー#お受験#面接#発表会#発表#謝恩会#懇談会#保護者会#授業参観#オープンスクール#学校説明会#塾の説明会#七五三#お宮参り#子どもの行事#同窓会#お呼ばれ服#茶会#観劇



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