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商品詳細
ありそうでなかなか無いデニムのビッグサイズのトートバッグです。デニムスタイルにピッタリのアイテムです。デニムトートバッグ ジーンズショルダーバック マザーズバックにも如何でしょうか？底幅29から上部42底マチ巾約15高さ33.5持ち手52ショルダーMAX91（取り外し不可）デニムのときにはとても素敵なバックです。デニムワンピースとの相性も抜群です。カッコいいのに可愛いバックです。沢山入りま～す。O(≧∇≦)o初めからダメージ加工されていますが、四つ角の擦れや破れは、ございません。水色持ち手部分のみ使用感ございます。クリーニング済みです。LEE Wrangerジーゼル エドウィン等がお好きな方いかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/waveform766417.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic947237.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical179701.html
LEE ショルダーバッグ トートバッグ デニム ジーンズ
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