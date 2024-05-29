最終値下げ　LOEWE ロエベ　ハンドバッグ　アマソナ　アナグラム　スウェード

商品状態革部分に傷、角擦れ、スウェード生地に黒ずみ汚れが所々ありますので写真でご確認ください。鞄の中は個人的な主観ですが比較的綺麗と思います。お出かけに便利なサイズで落ち着いたベージュ色が可愛いく丈夫ですのでまだまだ使って頂けると思います。あくまでも中古品ですのでご理解お願いします。サイズ縦:26cm横:32cmマチ:16cm持ち手部分高さ:10cm※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。素材:スウェードカラー:ベージュ商品内ファスナーポケット×1#別のバッグを覗く発送方法予定ゆうパケット詳細※真贋鑑定済みの正規品です。万が一購入後に鑑定し偽物だった場合は返品、返金させて頂きますので安心してご購入ください。※付属品など写真に載せている物が全てですのでご理解の上、購入検討お願いします。※梱包はできる限り丁寧にさせて頂きますがエコの観点からリサイクルの段ボールや資材をできるだけ使わせて頂きます。※商品の説明や別の角度からの写真希望などがあればお気軽にコメントお願いします。購入の際プロフィールの一読お願いします。カラー···ベージュ素材···スエード種類···ハンドバッグ特徴···A4サイズ収納可



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