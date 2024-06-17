VINTAGE HERMES スカーフ カレ90 Caraibes カリブ鳥

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お値下げしました‼︎30年以上前に高島屋のエルメスで購入しました。大変希少なお品物になります。何回か使用し、自宅保管しておりました。何箇所か薄い色移りがあります。また、薄いしみ、糸つれがあります。(画像10参照)細かい事を気にされる方は、購入をお控えください。すり替え防止のため返品はお受け出来ませんので、ご納得の上ご購入お願い致します。他にもエルメスのスカーフを出品しております。カラー オレンジブラウン素材 シルク100%サイズ 88cm×90cmフランス製タグ あり付属品 なし【購入の際のご注意】素人の検品ですので稀に見落とし等もあるかと思います。また、自宅での保管となりますので、中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。