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VINTAGE HERMES スカーフ カレ90 Caraibes カリブ鳥
商品番号 N20848422176
商品名

VINTAGE HERMES スカーフ カレ90 Caraibes カリブ鳥
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました‼︎30年以上前に高島屋のエルメスで購入しました。大変希少なお品物になります。何回か使用し、自宅保管しておりました。何箇所か薄い色移りがあります。また、薄いしみ、糸つれがあります。(画像10参照)細かい事を気にされる方は、購入をお控えください。すり替え防止のため返品はお受け出来ませんので、ご納得の上ご購入お願い致します。他にもエルメスのスカーフを出品しております。カラー　オレンジブラウン素材　シルク100%サイズ　88cm×90cmフランス製タグ　あり付属品　なし【購入の際のご注意】素人の検品ですので稀に見落とし等もあるかと思います。また、自宅での保管となりますので、中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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