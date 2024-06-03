バーバリー ロンドン ノバチェック マフラー ラムウール

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！【商品】BURBERRYLONDONバーバリーロンドンマフラー ノバチェックラムウール100%イングランド製ベージュバーバリーロンドンならではのお上品なマフラーです！女性でも男性でもお使い頂ける長年愛されている定番商品です。目立った傷や汚れはありません。長年愛用しており多少の使用感はありますが、穴などはなくまだまだ使っていただけます。簡易包装で発送させて頂きます。一度バーバリーのマフラーを使ってみたい！という方にもおすすめです！素材···ラムウール100%カラー···ベージュ柄・デザイン···チェックサイズ...約170cm×約32cm#バーバリー#バーバリーオブロンドン#BurberrysofLondon#チェック マフラー#BurberrysOFLONDONBurberrysバーバリーウールマフラーノバチェックロング チェック柄
http://narcologia.ru/goods/monophonic444612.html
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