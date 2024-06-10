タグ付き未使用 DENIMUS シャツ 税別12,037円

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#のほほんの雑貨#のほほんのレディースアパレル一覧他にも魅力的な商品を多数出品しておりますこちらのハッシュタグより見てください★★★★★★商品詳細★★★★★★薄手タイプでさらさらしてて肌触りがとても良い一着です後身頃の左肩に花とロゴ刺繍が施されています・サイズ：Ｍ・平置き寸法肩幅：38cm身幅：47cm袖丈：56cm着丈：62cm・素材写真でご確認ください★★★★★★商品の状態★★★★★★タグ付き未使用＊＊注意＊＊・古着ですので、傷や汚れなどは可能な限り記入しております・素人検品のため、気になる方はお控えください・その箇所の写真も掲載していますので、必ず確認してからのご購入の検討をよろしくお願いいたします★★★★★★その他★★★★★★・保管場所にはペットはいませんし、非喫煙となっています・水濡れ防止のビニール袋に入れたうえで梱包していきます・圧縮して梱包する場合もあります・即購入、コメント無しの購入も歓迎しております・気になる点がありましたら、お気軽にご質問くださいのほほんの雑貨☆1116