23区LIBECOスキッパーシャツ

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サイズ38カラー ライトグリーン前身ごろ72.6後ろ身頃77.3身幅 56.7普段は44サイズを着用していますが比較的ゆったりしていたので38でも大丈夫でした。中古となりますので気になるかたはお控えください。#icb#自由区