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- 【試着のみ】＜6(ROKU)＞スケ ボタンダウンシャツ ロク シアーシャツ
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商品詳細
試着のみ、美品定価¥19.800-カラーダークブラウンほどよい透け感のあるコットン生地を使用したショートスリーブボタンダウシャツ。トラディショナルなアイテムも、ニュアンス感のあるブラウンとピンクのカラーがリゾートライクな抜け感を演出します。ややワイドなボックスシルエットで、品の良さとラフさを併せ持つデザイン。一枚着や夏時期の軽い羽織りとして、インナーにキャミソールやブラトップなどを組み合わせることで、透け感をいかしたレイヤードスタイルをお楽しみいただけます。
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