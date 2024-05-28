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【試着のみ】＜6(ROKU)＞スケ ボタンダウンシャツ ロク シアーシャツ
商品番号 S93835965101
商品名

【試着のみ】＜6(ROKU)＞スケ ボタンダウンシャツ ロク シアーシャツ
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ、美品定価¥19.800-カラーダークブラウンほどよい透け感のあるコットン生地を使用したショートスリーブボタンダウシャツ。トラディショナルなアイテムも、ニュアンス感のあるブラウンとピンクのカラーがリゾートライクな抜け感を演出します。ややワイドなボックスシルエットで、品の良さとラフさを併せ持つデザイン。一枚着や夏時期の軽い羽織りとして、インナーにキャミソールやブラトップなどを組み合わせることで、透け感をいかしたレイヤードスタイルをお楽しみいただけます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle509525.html
http://narcologia.ru/goods/Persia551688.html
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