【美品】Discoat/ディスコート　トップス

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【美品】Discoat/ディスコート トップスご覧頂きありがとうございます^^こちらはDiscoat/ディスコートトップスでございます。 ■サイズサイズF実寸をご確認くださいませ身幅 50cm丈 49cm※平置の状態で採寸しております。素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ■素材綿 100%■状態目立った傷や汚れ等なくまだまだ心地よくご着用頂ける1着です^_^※光の加減で多少色味が変わる場合がございます。ご了承くださいませ。#トップス#レディース#ウィメンズ#Discoat#ディスコート#お洒落カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋