レフトアローン left alone ニットポロ 緑

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カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）レフトアローンのニットポロです。買いましたが、着こなせず、まだ一度も着ていません。気に入っていただける方いたらお譲り致します！※発送時は小さく畳むため、シワが出来てしまうかもしれません