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SLANT ARRANGE RIBBON CAMISOLE CLANE クラネ
商品番号 M80893276607
商品名

SLANT ARRANGE RIBBON CAMISOLE CLANE クラネ
ブランド名 クラネ
特別価格 税込 4,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーズンのキーディテールである紐デザインを施したキャミソール。紐は首に巻くと華やかな印象になり、後で結ぶとベーシックなキャミソールとして着て頂けます。インナーとして着たときに、紐を首に巻いて前に垂らすとポイントになります。生地に光沢感があり、1枚で着ても映えるので、夏はレディーな印象のトップスとして着ていただく着方もおすすめです。サイズ…2カップ···カップなし柄・デザイン···無地カラー···ベージュ正規オンラインショップにて購入※他サイト出品中の為、売り切れの際はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/smear117804.html
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