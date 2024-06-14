Dsquared2 kids 裾レース タンクトップ 14Y ブラック

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Dsquared2キッズオリジナルコレクション「SPORTEDTN.01」タンクトップキッズ14Yですが、大人も着用できる感じです。カテゴリはレディースXSにしています。クロップド丈になります。一回短時間着用。目立つ汚れや、着用感なく綺麗な方だと思います。カーゴパンツなどに。定価23980円着画は身長162センチ表記サイズ14Y平置実寸(約)身幅42、着丈肩からレース裾まで47カラーブラック黒裾エナメルのようなテーピング、質の良いレース#キャミ#タンク#レース#ショート丈#クロップド丈#ジム#ディースクエアード#ディーゼル#ZARA柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックカップ...カップなし