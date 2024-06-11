S292 新品 ポールスミス カシミヤ混 マフラー レディース メンズ 英国製

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S292B674⭐︎即購入歓迎⭐︎安心の匿名配送お得なフォロー割＆おまとめ割あります♪#こまこまのレディース服#こまこまのメンズ服#こまこまショップ商品一覧---------------------------------------◇ブランドポールスミス◇商品詳細柔らかい手触りと温かみのあるウールとカシミヤ混のマフラーです。シンプルなデザインで幅広いコーディネイトに合わせやすいアイテムです。・カラー：ブルー系(1枚目の写真が実物に近いお色です)・生産国：英国製・素材：羊毛92％、カシミヤ8%・実寸サイズ(cm)幅50、全長170※商品を平置きで採寸しています。素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。◇商品状態展示のみの未使用品。正規品。目立った傷や汚れはありませんが、展示品につき若干の毛羽立ちがあります。そのためお安く出品いたします。(ブランドの下げ札等、ついておりません)◇発送方法コンパクトに梱包してゆうパケットポストで発送予定です。---------------------------------------他にもたくさん出品しています♪おまとめ割やフォロー割、リピート割などをご用意しています。ご購入後に値段の変更はできませんので、割引ご希望の場合は必ず【ご購入前に】コメントをお願いいたします(^^)⭐︎#こまこまショップ商品一覧#マフラー#ショール#レディースマフラー#メンズマフラー#未使用#ポールスミス#PaulSmith