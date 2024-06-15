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- SELMER s90 180リガチャーとキャップのセット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます、SELMERs90180リガチャーとキャップのセットになります。多少の使用感はありますがパッチを貼っていたのでティースマークはありません、とても扱いやすく定番のマウスピースです、純正のリガチャーとキャップをお付けいたします、どうぞ宜しくお願いいたします。
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