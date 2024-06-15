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SELMER s90 180リガチャーとキャップのセット
商品番号 S53886352409
商品名

SELMER s90 180リガチャーとキャップのセット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます、SELMERs90180リガチャーとキャップのセットになります。多少の使用感はありますがパッチを貼っていたのでティースマークはありません、とても扱いやすく定番のマウスピースです、純正のリガチャーとキャップをお付けいたします、どうぞ宜しくお願いいたします。
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