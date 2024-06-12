良品 アニアリ レザー 底鋲 内側迷彩柄 セミショルダー 大判 トートバッグ

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ご覧頂きありがとうございます。他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。#ヒーツアパレル□ブランド名□aniaryアニアリ「アニアリ(aniary)」は2008年設立のレザーバッグ・レザーアクセサリーブランド。アニアリ(aniary)というブランド名は、“Anidealandreality(理想と現実)”とう造語から生まれたもの。アニアリのバッグは、メイドインジャパンで素材のレザーも日本のタンナーによるもの。金具もオリジナル。□商品名□トートバッグ□仕様□クロシェット底鋲セミショルダー内側：ファスナーポケット×2、フリーポケット×2外ポケット×1□素材□レザー表記はございません。□カラー□ブラウン茶□表記サイズ□なし□実寸サイズ□縦：33cm横：49cm、35cmマチ：10cmショルダー全長：65cm※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。□コンディション□やや使用感があり、所々に擦れ、持ち手の変色、薄い汚れがございます。その他は大きな傷や汚れはございませんので、まだまだ充分お使い頂けるお品物です。※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。A1624素材...レザー(本革)