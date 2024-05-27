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LECC PROJECT レックプロジェクトARC LOW BUCKE.Tバッグ
商品番号 F72585186045
商品名

LECC PROJECT レックプロジェクトARC LOW BUCKE.Tバッグ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国で大人気のLECCPROJECTのバッグ♪カラー:ブラック保存袋あり4~5回ほど使用週末のみ使用しましたが目立つ傷、汚れ等はありません。物の出し入れもスムーズに出来、使い易かったです(*'ー'*)♡こちらはお値下げは御遠慮ください。♡素人保管のため完璧を求める方の購入はご遠慮願います。♡発送の際、簡易包装で梱包させて頂きます。♡即購入OKです。
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