GRES グレ マットクロコダイル レザーコンビ 2way ショルダーバッグ ...

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A-4商品は中古品です。状態の詳細は写真にて確認お願い致します。購入先:古物市場カラー：赤持ち手・紐(バッグ口からの丈最長24cm状態：全体的に使用感少なく綺麗です。サイズ(縦×横×マチ)：全長約20×26×8cm付属品:斜め掛けショルダーストラップ他のバッグはこちら↓#kkのバッグ※色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しています。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。※ブランド商品については質屋より入手し、質屋にて鑑定済みの正規品です。中古品については、商品の状態、ダメージ具合によって格安の値段設定になっている場合がありますがご安心ください。出品商品の真贋につきましては厳しい鑑定基準を全てクリアしておりコピー商品の類は一切取り扱っておりません。