【希少・美品】STUSSY ベロアキャミソール　ロゴ刺繍　カップなし　パープル

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＊送料無料＊即購入OK＊フォロー割やおまとめ割ございます（プロフィール参照）お気に入りが見つかりますように‥お得なアイテム一覧はこちら↓↓↓#pomルーム#pomルームレディース⬛︎カラーパープル 紫ホワイト 白(色は映り具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)⬛︎サイズMサイズ【平置き寸法】 肩紐の長さ：15㎝ 身幅：40㎝ 着丈：43㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承くださいませ。⬛︎商品説明ステューシー STUSSYベロアキャミソールStussywomanのベロア生地のボルドーカラーキャミソールです。Tシャツなどに重ね着しても可愛いです！夏はキャミソールだけでデニムと合わせてるのも可愛いです。目立った傷や汚れ等はございません。◼️素材リネン×レーヨン（ビスコース）※しっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※汚れ等見落としがないよう十分気をつけて検品しておりますが、もし不備がありましたら対応致しますので、必ず【評価前】にご連絡くださいませ。古着へのご理解をお願い致します。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい*\\(^o^)/*#キャミソール#タンクトップ#レディース #トップス#y2k#stussy#古着#street#ストリートファッション柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···パープルカップ···カップなし季節感···春、夏、秋