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ミルクティー ブラウス フリーサイズ
商品番号 O80857525142
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ミルクティー ブラウス フリーサイズ
ブランド名 ミルクティー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年に購入した授乳OKのブラウスです。脇の下にファスナーがあり、そこから授乳可能です。シワが目立ちますが、最初からシワが多い服でした。気になる方はアイロンで伸ばして頂ければと思います。現在もmilkteaで売られてる商品です。6枚目の丸の中に薄いシミのようなものがあります。フリマに出す際、よく確認して見つけたものなのでパッと見は分かりませんが、気になる方は御遠慮ください。ワンちゃんを飼っていますのでアレルギーなどお持ちの方は御遠慮ください。むた、中古品など御理解の上ご購入のほどよろしくお願いします。カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/perpetual591946.html
http://narcologia.ru/goods/Persia565488.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement353299.html
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