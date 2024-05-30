ミルクティー ブラウス フリーサイズ

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2022年に購入した授乳OKのブラウスです。脇の下にファスナーがあり、そこから授乳可能です。シワが目立ちますが、最初からシワが多い服でした。気になる方はアイロンで伸ばして頂ければと思います。現在もmilkteaで売られてる商品です。6枚目の丸の中に薄いシミのようなものがあります。フリマに出す際、よく確認して見つけたものなのでパッと見は分かりませんが、気になる方は御遠慮ください。ワンちゃんを飼っていますのでアレルギーなどお持ちの方は御遠慮ください。むた、中古品など御理解の上ご購入のほどよろしくお願いします。カラー···ベージュ