OCDPスネア　14×5.5 貴重

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ご覧いただきありがとうございます。OCDPスネアドラムサイズ：14ｘ5.513プライ 4ホールシルバースパークル20年程前にアメリカで購入したOCDPスネアです。当時の30万円で購入しました。(2500ドル)2000年にOCDPが製造した初期の製品でロサンゼルスの楽器屋で購入しました。OCDPが企業売却される前のカスタムオーダーメイドで職人が制作していた時代の作品になります。今では基本入手不可能なものです。この初期モデルは貴重かと思います。状態は写真の通り、使用によるサビや劣化があります。音には影響ありません。トップにはダイキャストフープ(Pearl製)、ボトムはチタンフープ(カノウプス製)でこれもレアな製品です。ストレイナーは純正品ですが、緩いので交換をおすすめします。スナッピーは純正品ではありません。中古品の為、使用に伴う傷等があります。ご購入いただく際には写真等をよくご確認いただき、ご納得の上でご購入ください。大幅な指値は申し訳ないのですがご遠慮下さい。このスネアの特性、価値のわかる方にお譲りします。とはいえ、こちらは私の希望価格ですので、買い手様の評価価格で目一杯をご提示下さい。ボロボロのMAPEXのスネアケースに入れて梱包してお送りします。よろしくお願いします。