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DEPT カップ付きキャミ　SILENT PADDED CAMISOLE-2nd
商品番号 H68931899758
商品名

DEPT カップ付きキャミ　SILENT PADDED CAMISOLE-2nd
ブランド名 デプト
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DEPTSILENTPADDEDCAMISOLE-2ndBLACK1背中が大きく空いており華奢な紐で支える形となっていて大変可愛いブラトップ、キャミソールです。カップ付きタイプで、セカンドシーズンのものになります。サイズが合わないため出品。色:黒サイズ:1状態:試着のみ、水通しもしていないため新品の扱いとさせていただきます。配送：小さく畳んでお届けします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地デプトmotherマザーブラキャミソール　パット付き　カップ付き
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