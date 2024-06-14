DEPT カップ付きキャミ　SILENT PADDED CAMISOLE-2nd

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DEPTSILENTPADDEDCAMISOLE-2ndBLACK1背中が大きく空いており華奢な紐で支える形となっていて大変可愛いブラトップ、キャミソールです。カップ付きタイプで、セカンドシーズンのものになります。サイズが合わないため出品。色:黒サイズ:1状態:試着のみ、水通しもしていないため新品の扱いとさせていただきます。配送：小さく畳んでお届けします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地デプトmotherマザーブラキャミソール パット付き カップ付き