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花柄ブラウス
商品番号 C88860239888
商品名

花柄ブラウス
ブランド名 グレディブリリアン
特別価格 税込 1,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上品で素敵なブラウスです(*^^*)深すぎないVネックでスッキリと着られ、袖は半袖(5~7部袖)です。袖は一部分外に折り縫い付けてあり、抜け感があります☆1度着用の美品です。シワになりにくい素材ですが、梱包の際のたたみジワはご了承ください。プロフィールの確認もお願いします。着丈…後ろ54センチ前後差9センチ身幅…49センチ※素人採寸ポリエステル100%グレディブリリアンAuieF黒地に赤、オレンジの花柄袖に折り返しありVネック前後差あり裾スリットあり5部袖~7部袖(身長や腕の長さによる)透け感なしインナーにタートルネックを着れば冬も1枚で夏も
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