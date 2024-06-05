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上品で素敵なブラウスです(*^^*)深すぎないVネックでスッキリと着られ、袖は半袖(5~7部袖)です。袖は一部分外に折り縫い付けてあり、抜け感があります☆1度着用の美品です。シワになりにくい素材ですが、梱包の際のたたみジワはご了承ください。プロフィールの確認もお願いします。着丈…後ろ54センチ前後差9センチ身幅…49センチ※素人採寸ポリエステル100%グレディブリリアンAuieF黒地に赤、オレンジの花柄袖に折り返しありVネック前後差あり裾スリットあり5部袖~7部袖(身長や腕の長さによる)透け感なしインナーにタートルネックを着れば冬も1枚で夏も