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フォーエバーマーク　プラチナダイヤネックレス
商品番号 T71964533589
商品名

フォーエバーマーク　プラチナダイヤネックレス
ブランド名 デビアス
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···プラチナ、ダイヤモンド0.21CT、スライドチェーン約44センチペンダント刻印：PT9000.21チェーン刻印：PT850付属品：カード(傷、汚れあり)材質···プラチナ
http://narcologia.ru/goods/troupe413611.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect818770.html
http://narcologia.ru/goods/preference587738.html
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