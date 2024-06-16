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bulle de savon ビュルデサボン　ワンピース　黒　ウール90%
商品番号 N99825611042
商品名

bulle de savon ビュルデサボン　ワンピース　黒　ウール90%
ブランド名 ビュルデサボン
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビュルデサボンの黒の長袖ワンピースです。ウール90%なので温かいと思います(^^)黒地に薄いブルーのラインが入っています。後は丸いボタンがついていてとてもかわいらしいです。〈サイズ〉表記Ｆ身幅　約45cm肩幅　約37cm袖丈　約51.5cm袖口　約14cm総丈　約91.5cm1、2回着用し、自宅保管しておりました。まだまだ着て頂けると思います(^^)折りたたんで発送致します。
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