本革　MARC JACOBS シボ革　濃ネイビー　ショルダーバッグ　牛革

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商品詳細
フォロワー様、リピーターの皆様は２０％引きでご案内いたします(*^^*)コメントにてお伝え下さい。私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^微細なものこそございますが鮮度良いアイテムですよ^^内装ポケットの薄いヤケなどでしょうか(^^)気になる事もないかと思いますが、濃いネイビーカラーで年中合わせやすく扱いやすいマークジェイコブスですよ(^^)ベルト調整なしの珍しいモデルで100cmです^^サイズもデイリーにちょうどよく、安っぽさのないラフスタイルカジュアルを演出出来ますよ^^肩がけ、斜めがけショルダーバッグでご利用下さい(^^)横30高さ29幅7ベルト100本革 MARCJACOBSシボ革 濃ネイビー ショルダーバッグ 牛革 カバン 鞄 バッグ NV
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit878186.html
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