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新品 レスポートサック ショルダーバッグ ペット　犬刺繍
商品番号 B66554564650
商品名

新品 レスポートサック ショルダーバッグ ペット　犬刺繍
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。型番　デラックスエブリデイバッグ　7507新品未使用本体サイズ　34*23cmマチ　13cm〜16cm　(ファスナー調整マチ幅3ｃｍ)ショルダー長さ：調節可（約）62～123cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナー付ポケット×3内部：ファスナー付ポケット×1付属ポーチｘ1軽量で、収納力抜群のLeSportsac定番ショルダーバック、日常通勤又デイリー旅行にも大活躍。折りたたみ発送致しますので、ご了承ください。※※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。
http://narcologia.ru/goods/freshman503156.html
http://narcologia.ru/goods/recycling27214.html
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