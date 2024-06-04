BABY ローズツイードコート　生成り

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商品詳細
ご覧頂きまして誠にありがとうございます。ベイビーザスターズシャインブライトのローズツイードコートです。お色は生成りです。裏地にはくみゃ、プリンセスドロップ等の模様がありとても可愛いです。#ロリィタ#lolita#コート#甘ロリ素材···ウール着丈···ロング
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