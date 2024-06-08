アヌック　パーティーバック

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商品詳細
カラー ブラック×ゴールドサイズ 縦 11㎝ 横 15㎝ マチ6㎝ベルベット生地使用する機会がなく自宅保管してました。手首に通して使うバックポーチとし使うのも可愛いファスナーポケット両側2 中央1
http://narcologia.ru/goods/choice401985.html
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