アメリヴィンテージ　LUSTER SMOOTH TEE

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AMERILUSTERSMOOTHTEE色・ライム数回着用の美品を譲って頂きましたが似合わなかったため出品致します（;;）当方、１回短時間のみの着用です！1.5.6.7枚目が実物のお写真です。○即購入OK○プロフィール確認のうえコメント、ご購入をお願いします☺︎＊中古品のため見落としの傷や汚れ等ご理解いただけるかたのみお願い致しますマットな光沢感が美しい国内生地を使用したベーシックTスムース生地で適度に張り感があり、体のラインを拾わないのがポイントです。接触冷感の効果もあり、これからのシーズンに重宝すること間違いなしの1枚です。8/204,500→4000