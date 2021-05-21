【人気☆PINK HOUSE】赤　白い文字　ブランドロゴ　オシャレTシャツ

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mピンクハウスのレッドブランドロゴ入りTシャツです。オシャレなデザインでカジュアルシーンにも使いやすい品物です。●サイズ：肩幅40cm身幅45cm着丈65cm袖丈19cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材綿100%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくレディース#こたくハイブラ#こたくTシャツ#こたくピンクハウス管理番号 Y-49素材...コットン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...レッド袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋



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