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ジャンティーク購入　PUMA スウェットプルオーバー
商品番号 B58081448725
商品名

ジャンティーク購入　PUMA スウェットプルオーバー
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中目黒の古着屋ジャンティークにて購入したヴィンテージカットソー。レトロな雰囲気が可愛いです。柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋サイズ身丈62cm身幅50cm裄丈32cmあくまで素人採寸になります。フミカウチダ、ジャンティーク、TORO、Hookedvintageなどヴィンテージがお好きな方にオススメです。
http://narcologia.ru/goods/conception735157.html
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