ジャンティーク購入　PUMA スウェットプルオーバー

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商品詳細
中目黒の古着屋ジャンティークにて購入したヴィンテージカットソー。レトロな雰囲気が可愛いです。柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋サイズ身丈62cm身幅50cm裄丈32cmあくまで素人採寸になります。フミカウチダ、ジャンティーク、TORO、Hookedvintageなどヴィンテージがお好きな方にオススメです。
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