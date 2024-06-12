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ナラカミーチェ　ウィンドウペン　チェック　カシュクール風　長袖ブラウス　白　XL
商品番号 W67252157557
商品名

ナラカミーチェ　ウィンドウペン　チェック　カシュクール風　長袖ブラウス　白　XL
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディース出品一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェの一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェ【商品情報】★ブランド名:naracamicieナラカミーチェ　ウィンドウペン　チェック　ダブルクロスカシュクール風　長袖ブラウス　透け感あり★カラー:ホワイト　白★サイズ※採寸値参考のこと　普段着用している服と比較することをお勧めします。　　レディース　ⅢXL大きいサイズ平置き採寸肩幅約41cm身幅約56cm着丈前約59cm後ろ約70cm袖丈約62cm(多少の誤差はご了承ください)︎︎︎︎︎︎★コンディションクリーニング済み。目立った汚れや傷などなく綺麗な状態です。★コーディネートのボトムス、インナーや小物は付属しません。■トルソー(マネキン)情報■　9号(M)身長:163cmバスト:87.5cmウェスト:65cmヒップ:84.5cm✳️発送について■発送方法■基本的に送料無料匿名発送、追跡可能■発送までの期間■1〜2日以内に発送(予定より遅れる場合はご連絡させて頂きます)■梱包方法■発送の際多少なたたみじわはご了承ください。水と刺激に強い袋に入れ、発送致します。管理番号　SS0101
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