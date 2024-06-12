IENAイエナ/ACE フリルノースリーブ ブラウス

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商品詳細
IENAイエナACEフリルノースリーブブラウスカットソートップス 日本製サイズフリー着丈60身幅45肩幅45定価 13,200円カラー ボルドー素人撮影のため実物と画像の色が若干異なって見える場合がございますのでご了承ください。数回着用、難無し以下サイト引用フリルディティールのプルオーバーブラウス。きちんと見えする適度な落ち感と、着心地の良いさらりとした素材感が魅力。二の腕を華奢に見せてくれたり、デコルテをとても綺麗に見せてくれるブラウスです。デニムでカジュアルに着こなしたり、スカートできれいめに着こなすのもお勧め◎こちらは限定カラーで、色味も秋まで使用できると思います。手洗い可能なイージーケアでデイリーに活躍すること間違いなしです！
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