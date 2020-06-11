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ヒステリックグラマー タンクトップ スタッズ
商品番号 N10251762053
商品名

ヒステリックグラマー タンクトップ スタッズ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）かカラー···ブラックヒステリックグラマースタッズタンクトッププリント　シルバーラメプリントカラー　ブラックサイズ　フリー　　　　身幅　35cm肩幅　33cm着丈　47cm状態　若干の使用感有　　　状態良　　　色褪少　　　ダメージ無し状態は画像でご判断ください。コンパクトに畳んでの発送となります。ホームクリーニング済み
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