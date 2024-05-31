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ポールスミス 長財布
商品番号 U69771749348
商品名

ポールスミス 長財布
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　本体:ベージュ、リボン:オレンジハートのリボンデザインが可愛くて購入しましたが使用せずに保管していました。未使用ですが、自宅保管品になります。#ポールスミス#長財布#財布#PaulSmith素材···本革カラー···ベージュ柄・デザイン···無地財布形···長財布
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