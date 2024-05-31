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商品詳細
カラー 本体:ベージュ、リボン:オレンジハートのリボンデザインが可愛くて購入しましたが使用せずに保管していました。未使用ですが、自宅保管品になります。#ポールスミス#長財布#財布#PaulSmith素材···本革カラー···ベージュ柄・デザイン···無地財布形···長財布
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