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エルメス カレ90 LES VOITURES A TRANSFORMATION
商品番号 O21864460767
商品名

エルメス カレ90 LES VOITURES A TRANSFORMATION
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4-5年前にエルメス銀座店で購入しました。新品ではないので最後までお読みください。カラー···ブラック人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)エルメスHERMESカレ90LESVOITURESATRANSFORMATION折畳み式幌の馬車スカーフシルクブラックマルチカラーレディースサイズ約90×90cm素材シルク（100%）ブラックマルチカラー素材タグにほつれあります。他は目立ったダメージなく綺麗です。箱などの付属品はないです。
http://narcologia.ru/goods/moisture889369.html
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