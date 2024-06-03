エルメス カレ90 LES VOITURES A TRANSFORMATION

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4-5年前にエルメス銀座店で購入しました。新品ではないので最後までお読みください。カラー···ブラック人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)エルメスHERMESカレ90LESVOITURESATRANSFORMATION折畳み式幌の馬車スカーフシルクブラックマルチカラーレディースサイズ約90×90cm素材シルク（100%）ブラックマルチカラー素材タグにほつれあります。他は目立ったダメージなく綺麗です。箱などの付属品はないです。