BIBIY ELISE VANITY BAG 新品未使用

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“TWEEDSERIES\"上質かつデザイン性の高い生地を求め日本製の素材で仕上げたバッグ。ショルダーストラップは合皮で編み込みの上品なデザインにし、感度の高いルックスに。トレンド感のあるコンパクトなサイズ感がその日の着こなしに上品さとこなれ感を高めてくれるアイテムです。Bibiy.らしさを感じられるオリジナルBのリベットを施し、華やかさをプラス。【STYLING】ショルダーストラップは取り外し可能な為、装いに合わせて表情の変化をお楽しみ頂けます。・表地アクリル43%,ウール26%,ポリエステル26%,キュプラ4%,ナイロン1% 部分生地合成皮革 付属金合金