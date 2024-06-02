Tory Burch トリーバーチ miniハンドバッグ ピンク×ゴールドカラー

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持ち手や底の角スレなどなく美品であると言えます。専用の保存袋と購入証を一緒にお送りします。バッグの裏に1か所、若干の汚れがございます。(写真参照)色ピンク×ゴールドカラーサイズH約15cm×W約20cm×D約5.5cm持ち手内周約24cm内ポケット数1箇所外ポケット数1箇所付属品袋 購入証上記以上の細かいサイズをお調べすることはございません。購入時期・使用頻度・出品者の身体的サイズについてお答えすることはございません。値引き交渉の際には必ず具体的な金額をコメントしてください。常識的な範囲の値引きのみ検討致します。商品によっては送料・手数料の関係から値引きをお断りすることがございますのでご了承下さい。