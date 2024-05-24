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Tシャツ
商品番号 H89144799770
商品名

Tシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前にLUCUAのチャンピオンで購入しトータル5.6回ほど着用しました。目立った傷や汚れはありませんが素人管理なので気になる方はご遠慮下さい。
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