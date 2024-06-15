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chesty 花柄 オーガンジートップス
商品番号 X14368681955
商品名

chesty 花柄 オーガンジートップス
ブランド名 チェスティ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

華やかなフラワートップスです。3回ほど着用しましたが、全体的に綺麗な状態です。
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