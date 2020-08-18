バーバリー　ブルーレーベル　チェック　キャミソール

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商品詳細
柄・デザイン···チェックカラー···グリーンカップ···カップなし季節感···春、夏BURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルチェックキャミソールグリーン グレーブラックホワイト黒38Mサイズ○サイズサイズ表記38(Mサイズ相当)着丈約58cm身幅約40cm肩紐2段調節※胸上胸下部分はゴム入り、左横 ファスナー平置き実寸。素人採寸の為ご了承下さい。○状態目立った大きな傷や汚れなどなく、まだまだ気持ちよくお使い頂けます☺︎
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