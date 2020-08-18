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バーバリー　ブルーレーベル　チェック　キャミソール
商品番号 P96906798932
商品名

バーバリー　ブルーレーベル　チェック　キャミソール
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェックカラー···グリーンカップ···カップなし季節感···春、夏BURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルチェックキャミソールグリーン　グレーブラックホワイト黒38Mサイズ○サイズサイズ表記38(Mサイズ相当)着丈約58cm身幅約40cm肩紐2段調節※胸上胸下部分はゴム入り、左横　ファスナー平置き実寸。素人採寸の為ご了承下さい。○状態目立った大きな傷や汚れなどなく、まだまだ気持ちよくお使い頂けます‪‪☺︎
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