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商品詳細
逢田梨香子のLIVEDVD”RIKAKOAIDALIVE2022\u2028「ThenightbeforeNostalgic」Blu-rayとRIKAKOAIDA 1stLIVETOUR2020-2021「Curtainraise」DVDのセットになります。1stのみ開封品ですThenightbeforeNostalgicのUs特典アクリルスタンド付きです。プチプチを巻いてネコポスにて発送させて頂く予定です。バラ売り可能ですがその場合はアクスタは付属しませんのでご理解ください。ラブライブ桜内梨子逢田梨香子
http://narcologia.ru/goods/housekeeper352709.html
http://narcologia.ru/goods/rouge874510.html
http://narcologia.ru/goods/tenet403863.html
逢田梨香子LIVE DVD 2点セット アクリルスタンド付き
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