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逢田梨香子LIVE DVD 2点セット　アクリルスタンド付き
商品番号 V41991133027
商品名

逢田梨香子LIVE DVD 2点セット　アクリルスタンド付き
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

逢田梨香子のLIVEDVD”RIKAKOAIDALIVE2022\u2028「ThenightbeforeNostalgic」Blu-rayとRIKAKOAIDA　1stLIVETOUR2020-2021「Curtainraise」DVDのセットになります。1stのみ開封品ですThenightbeforeNostalgicのUs特典アクリルスタンド付きです。プチプチを巻いてネコポスにて発送させて頂く予定です。バラ売り可能ですがその場合はアクスタは付属しませんのでご理解ください。ラブライブ桜内梨子逢田梨香子
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