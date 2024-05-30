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- ★新品未使用★エストネーション★トップス
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商品詳細
エストネーションのトップスです。購入時期は2021年夏、ZOZOTOWNで新品を購入したものです。値札は外してしまいましたが、未使用品です。素材は写真3枚目をご覧ください。定価28000円+税です。サイズは36、以下ご参考までに…肩幅 約32センチ着丈 約49センチ袖丈 約27センチやや小さめの作りだと思います。
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