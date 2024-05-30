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★新品未使用★エストネーション★トップス
商品番号 V70033118326
商品名

★新品未使用★エストネーション★トップス
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エストネーションのトップスです。購入時期は2021年夏、ZOZOTOWNで新品を購入したものです。値札は外してしまいましたが、未使用品です。素材は写真3枚目をご覧ください。定価28000円+税です。サイズは36、以下ご参考までに…肩幅　約32センチ着丈　約49センチ袖丈　約27センチやや小さめの作りだと思います。
http://narcologia.ru/goods/passivity863883.html
http://narcologia.ru/goods/conception374457.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual514146.html
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