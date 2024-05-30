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♡えちかわ透けボレロシャツ♡
商品番号 H48610060457
商品名

♡えちかわ透けボレロシャツ♡
ブランド名 グレイル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アノネノネで購入した「後ろがリボンに♡えちかわボレロシャツ」です。お色はブラック。他サイトでも出品しているので購入が被らないよう、ご購入前に必ずコメントをください。また、離島の方は送料をプラス料金頂くことがございます。サイトではもうずっと完売したまま、再入荷未定状態です。韓国系ファッションがお好きな方におすすめです。４枚目以降は色違いですがモデルさんの着用画像です。着用のご参考までに。発送の際は雨濡れ対策した上で梱包します。その他ご質問などありましたらコメントにてお伝えください。また、プロフィールを一読お願いします。↓以下サイトより引用↓・ウエストのベルトを後ろで縛って調整・アレンジのし甲斐もありそう・軽やかな着心地▼サイズ総丈　約４２cm肩幅　約４５cm胸囲　約９４cmウエスト　裾リボンFREE～最大１００ｃｍ袖丈　約５７cm✄---✄---✄---キリトリ---✄---✄---✄テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル、韓国系、量産型色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シフォン/チュール
http://narcologia.ru/goods/influenza407193.html
http://narcologia.ru/goods/response150542.html
http://narcologia.ru/goods/smear991704.html
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えちかわ透けボレロシャツのページ|地雷・サブカル服のアノネノネ
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