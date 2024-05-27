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本日のみ値下げ　ear PAPILLONNER レッドリスト　アニマル刺繍長財布
商品番号 P85489213379
商品名

本日のみ値下げ　ear PAPILLONNER レッドリスト　アニマル刺繍長財布
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 6,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZOにて購入したイアパピヨネの長財布です。一度も使用することなく暗所にて保管していました。長財布は使用しないので探していた方は是非。一度人の手に渡った商品ですので、神経質な方は購入お控えください。カラー···シルバー柄・デザイン···熊財布形···長財布素材···本革
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