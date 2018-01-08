新品☆COACH(コーチ)ライトブルー レザー 折り財布

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)ライトブルーレザー二つ折り財布#lalaおすすめ◆シンプルなデザインにフロントのロゴがワンポイントになる、お財布です●開 閉：ホック式●内 側：札入れ1,カードポケット6,ポケット2,クリアポケット1●外 側：ファスナー式小銭入れ1●サイズ：約H9xW13.5xD3cm●素 材：レザーxPVCこちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。ご質問があればお気軽にコメントくださいね♪#レディース#メンズ
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