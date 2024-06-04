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LANVIN en Bleu ランバンオンブルー　シャルロット　ピンク　リボン
商品番号 H66866115734
商品名

LANVIN en Bleu ランバンオンブルー　シャルロット　ピンク　リボン
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 2,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LANVINenBleuのバッグです。お色はピンク。ほとんど使っていませんが、あくまで自宅保存品です。細かいことが気になる方はご遠慮下さい。コンパクトに折りたたんで発送します。折れ目などつく可能性がありますので、ご了承ください。追加料金頂ければ宅急便での発送も可能ですので、コメントよりご連絡下さい。同梱可能なお品でしたら、おまとめでお値下げ可能です。コメント頂ければ対応致します。カラー···ピンクトートバッグ種類···トートバッグ素材···ナイロン柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/evaporation234524.html
http://narcologia.ru/goods/traverse635726.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless550159.html
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