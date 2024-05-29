Boss Dm-2W 技クラフトアナログディレイ

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商品詳細
BossDm-2W技クラフトアナログディレイです。とても美しい音色です。自宅使用のみです。ほとんど使用しませんでした。動作確認済みです。エフェクトタイプ···ディレイ・エコー
http://narcologia.ru/goods/organization361362.html
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