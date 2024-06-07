ロエベ ショルダーバッグ サコッシュ ロゴ型押し　レザー　ブラウン

【ブランド】 LOEWEロエベ【アイテム】ロエベ ショルダーバッグ サコッシュ アナグラム レザー ロゴ型押し ベージュ レディース メンズ ユニセックス○サイズ(約)縦18.5cm横16.5cmショルダー128.5cm○カラーブラウン○仕様表側 オープンポケット×1内側(表面)ファスナーポケット×1【状態】『C』\u2028【S】新品同様\u2028【A】ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品\u2028【B】多少の使用感はございますが比較的綺麗な商品\u2028【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品\u2028【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品\u2028【E】傷みや劣化が目立つ状態の商品\u2028※商品の状態は出品者の主観になります。裏側に汚れがありますが裏側なのでそれ程目立ったないと思います(^^)購入先 ブランド鑑定済みshop使用回数 4〜5回●配送●簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。OPP袋に入れてA4ビニール袋での発送になりますのでご安心ください(^^)カラー···ブラウン



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