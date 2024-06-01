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23SS 最新作 MARNI マルニ かごバッグ ピクニック アイボリーブラック
商品番号 K36208022377
商品名

23SS 最新作 MARNI マルニ かごバッグ ピクニック アイボリーブラック
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます(◕ᴗ◕)◕商品説明MARNI　マルニかごバッグ　ピクニックバック◕サイズ高さ:21cm.長さ:23cm.ハンドル:14cm.◕注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。無言購入OK！よろしくお願いします。
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